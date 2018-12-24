Расселять аварийное жилье будут по-новому — Минстрой﻿

Законодательные изменения, которые касаются новых механизмов расселения аварийного жилья, будут внесены в правительство РФ до конца января 2019 года, сообщает портал Минстроя.

По словам советника главы Минстроя Максима Егорова, члены рабочей группы концептуально поддержали подготовленные Минстроем России предложения по корректировке законодательства. В течение января 2019 года эти предложения будут детально проработаны и внесены в правительство Российской Федерации.

Отмечается, что федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" направлен на обеспечение безопасности проживания каждого жителя. Всего с учетом финансирования, предусмотренного национальным проектом "Жилье и городская среда" планируется расселить более 664 тыс. человек. В настоящее время в фонде числится 12 млн кв. м. площадей аварийных домов.

На проект планируется направить из 500 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 432 млрд рублей, из региональных бюджетов — 68 млрд.

Фото: lentachel.ru

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