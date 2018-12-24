Риэлторы заявили о падении продаж на "вторичке" Москвы на треть﻿

В конце прошлого года в Москве в продаже находилось более 33 тыс. вторичных квартир. В декабре 2018-го — около 24 тыс, сообщает "Инком-Недвижимость".
По итогам 11 месяцев 2018 года в столичном мегаполисе количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке, уменьшилось почти на треть. Такие данные содержатся в исследовании агентства "Инком-Недвижимость".
Риелторы называют подобный объем предложения рекордно низким. Так, если в декабре 2017 года в столице на продажу было выставлено 33 307 квартир, то в ноябре 2018-го — 23 693. Таким образом, за 11 прошедших месяцев объем предложения квартир на московском вторичном рынке жилья снизился на 28,9%. Это максимальное за последние десять лет годовое сокращение объемов квартир на продажу, отмечают эксперты. Общее снижение предложения на вторичном рынке жилья столицы за прошедшее десятилетие произошло в 2,1 раза.
Аналитики отмечают, что локомотивом развития московской "вторички" явился сегмент массового жилья. Это квартиры по цене до 15 млн рублей. На данную категорию недвижимости в настоящее время приходится 74 % спроса.
Фактически "вычищенными" с рынка оказалось самое бюджетное жилье — до 5 млн рублей. Если в начале года было представлено 1065 таких квартир, то в конце — только 158: коррекция составила минус 85 %.
Фото: rbc.ru
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