Продажи в новостройках московского региона резко возросли﻿

Предложения квартир в новостройках столичного региона в уходящем году выросли на 32,5%. Договоров долевого строительства заключено почти в два раза больше, пишет "Коммерсант".
2018 год оказался рекордным по выводу нового предложения жилой недвижимости Московского региона, включая Москву, присоединенные территории и ближнее Подмосковье.
Эксперты отмечают, что продажи велись в 135 новых комплексах общей площадью 10,6 миллиона квадратных метров. Это на 32,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Тогда было 8 миллионов квадратных метров.
Общее количество выведенных на рынок жилых корпусов оценивается в 660 объектов. Годом ранее речь шла о 610 домах. Эксперты объясняют резкий рост активности девелоперов ужесточением законодательства о долевом строительстве, существенно усложняющего процедуру привлечения средств дольщиков.
Напомним, что с июля этого года в силу вступила полная версия 218-ФЗ, предусматривающая открытие эскроу-счетов в уполномоченных банках. В связи с этим многие компании стараются запустить максимально возможного объема нового предложения в срок до 1 июля 2019 года.
Уходящий год стал рекордным не только по вводу первичного предложения, но и по росту его стоимости. Цена новостроек в столице в этом году достигла 161,4 тысячи рублей за 1 квадратный метр. Это больше относительно аналогичного показателя прошлого года на 7,5%.
Тем не менее, аналитики прогнозируют заметный спад показателей жилищного строительства к 2020 году.
Фото: novomoscow.ru
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