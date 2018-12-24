Аренда офисной и торговой недвижимости начала дорожать﻿

Ставки аренды торговой и офисной недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за месяц почти не изменились. Но по сравнению с показателями начала года аренда офисов подорожала до 13% в некоторых деловых районах, пишет "Коммерсант".

На ситуацию влияют низкий ввод нового предложения и падение курса рубля. Эксперты утверждают, что в текущем году рынок стрит-ритейла на первых этажах жилых или нежилых зданий продолжал стабилизироваться после двухлетнего спада.

По мнению аналитиков, весь сегмент в текущем году двигают кафе и рестораны. Последние два года они занимают до 40% всех арендованных площадей на центральных улицах Москвы.

На пешеходных улицах доля общепита увеличилась до 46% по сравнению с 44% в 2016 году, а в районе Патриарших прудов — до 40% против 34% в 2017 году.

Дефицит качественных помещений и появление дорогостоящих предложений на рынке привели к росту ставок аренды на центральных улицах на 15-20% с начала года.

В общем и целом последние месяцы года (ноябрь и декабрь) выдались спокойными. Ставки в Москве не изменились. В Северной столице сложилась аналогичная ситуация. Стоимость аренды на основных коридорах осталась прежней. Незначительный рост, в пределах 1-3%, зафиксирован лишь в центральных районах города. Максимальные ставки аренды в предновогодний период находятся в диапазоне от 50 тыс. до 162 тыс. руб. в месяц.

Ставки аренды в столичных бизнес-центрах к декабрю за три последние месяца уходящего года выросли на 5% по сравнению с данными на конец сентября. Средневзвешенная запрашиваемая ставка на аренду офиса класса А в конце года составила 26,3 тыс. руб. за 1 кв.м (без НДС). В классе B динамика скромнее — 1,9%, до 13,7 тыс. руб. за 1 кв.м.

Фото: fb. ss.ru

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