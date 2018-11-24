Квартиру солиста группы "Сектор газа" продают﻿

В Воронеже выставлена на продажу квартира, в которой жил солист и основатель популярной панк-группы Юрий Хой (настоящая фамилия — Клинских).

Двухкомнатная квартира на Иркутской улице оценивается в 3 миллиона рублей. Риэлторская компания пообещала приоритет покупателям из числа поклонников "Сектора газа", чтобы, как говорится в объявлении, "передать этот объект в руки людей неравнодушных, способных сохранить культурное наследие великого человека".

Сообщается, что в квартире сохранена "память об артисте в каждой вещи". Девятиэтажка, на втором этаже которой находится квартира, была построена в 1988 году. Она находится в Левобережном районе Воронежа, который из-за плохой экологии получил в то время прозвище "Сектор газа".

В "двушке" жили родители музыканта, но собственником числился он сам. Юрий умер в 2000 году в возрасте 36 лет. Официальной причиной его смерти считается сердечный приступ. Его мама умерла в 2017 году в возрасте 85 лет. За минувшие годы в квартире мало что изменилось. Старую мебель нынешние собственники заберут. Однако "те самые" обои в цветочек и кафель на кухне останутся.

Песни группы ("Туман", "Пора домой", "30 лет", "Демобилизация") до сих пор любят во всей России. Поклонники ежегодно посещают могилу Хоя в Воронеже.

Фото: 24smi.org

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