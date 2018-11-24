Лидия Федосеева-Шукшина судится с внучкой из-за квартиры﻿

Известие о свадьбе известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова не смогло затмить семейного скандала из-за элитной недвижимости в Петербурге.

Стало известно, что утро после свадьбы Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина провели в суде. Поводом для разбирательств стала квартира, которую актриса пытается отсудить у своей внучки Анны Трегубенко.

Напомним, что несколько лет назад актриса купила "однушку" в городе на Неве, обставила ее дорогой мебелью и останавливалась там, когда приезжала в город детства. Недвижимость стоимостью 7 млн рублей она оформила на внучку, старшую дочь Марии Шукшиной. Но с одним непременным условием: до смерти Федосеевой-Шукшиной квартиру не продавать.

Внучка не послушала свою бабушку. Она втихую переписала квартиру и продала ее. Семья подозревает девушку, что она обманом оформила документы.

Тяжбы длились несколько месяцев. В итоге суд встал на сторону Анны Трегубенко. По словам ее адвоката, это не устраивает великую актрису, и она планирует подать апелляцию.

Фото: worldyou.ru

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