Квартиры стали продавать роботы﻿

Ежегодно мировой объем рынка чат-ботов растет на 25 процентов, сообщает "Российская газета". К 2025 году он составит 1,25 миллиарда долларов.

Чат-боты представляют собой компьютерную программу для общения с живым человеком. Крупные компании принимают тысячи обращений в день. Раньше, чтобы ответить всем, нужно было нанять десяток сотрудников. Чат-бот в состоянии без помощи человека отвечать на половину всех вопросов и обращений потенциальных клиентов.

По словам управляющего партнера компании "Метриум Марии Литинецкой, есть люди, которые из праздного любопытства посещают сайты проекта, застройщика или риэлторского агентства. Кто-то отслеживает рынок без ясных намерений в ближайшее время купить или продать жилье.

"Для них чат-бот выполняет роль фильтра. Он может ответить на самые общие вопросы, сохранив тем самым рабочее время менеджера", — подчеркнула Мария Литинецкая.

Фото: iq.intel.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В Испании создана программа для распознавания...

Искусственный интеллект подался в писатели

Такие доступные: какие квартиры в Москве можно купить...