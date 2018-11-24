Ежегодно мировой объем рынка чат-ботов растет на 25 процентов, сообщает "Российская газета". К 2025 году он составит 1,25 миллиарда долларов.
Чат-боты представляют собой компьютерную программу для общения с живым человеком. Крупные компании принимают тысячи обращений в день. Раньше, чтобы ответить всем, нужно было нанять десяток сотрудников. Чат-бот в состоянии без помощи человека отвечать на половину всех вопросов и обращений потенциальных клиентов.
По словам управляющего партнера компании "Метриум Марии Литинецкой, есть люди, которые из праздного любопытства посещают сайты проекта, застройщика или риэлторского агентства. Кто-то отслеживает рынок без ясных намерений в ближайшее время купить или продать жилье.
"Для них чат-бот выполняет роль фильтра. Он может ответить на самые общие вопросы, сохранив тем самым рабочее время менеджера", — подчеркнула Мария Литинецкая.
Фото: iq.intel.ru
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