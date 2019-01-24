Пентхаус в небоскребе Нью-Йорка продан за рекордные $238 млн﻿

Пентхаус в одном из небоскребов в центре Нью-Йорка продан за рекордную в истории США сумму — $238 млн, сообщает ТАСС. Владельцем апартаментов стал основатель одного из крупнейших американских инвестиционных фондов миллиардер Кен Гриффин.

Пентхаус площадью 24 тыс. кв. футов (7,3 тыс. кв. м) станет местом отдыха для миллиардера, где даже есть спортивный зал, бар, библиотека, баскетбольная и детская площадки.

Сообщается, что строительство 79-этажного небоскреба на Манхэттене с самым дорогим в стране пентхаусом еще не завершено. Башня возвышается над Центральным парком Нью-Йорка.

На рынке элитной недвижимости это уже не первая покупка миллиардера. Прошлый личный рекорд Гриффин установил три года назад, когда он купил старинный особняк в Лондоне напротив Букингемского дворца за $122 млн. В том же году Гриффин приобрел самый дорогой пентхаус в Майами (штат Флорида) за $60 млн.

В начале текущего года финансист также стал обладателем квартиры в Чикаго (штат Иллинойс), заплатив за нее более $58 млн.

Пятидесятилетний Гриффин входит в первую сотню американских миллиардеров по версии журнала Forbes.

Фото: luxury-house.org

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