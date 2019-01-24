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Второй по величине в Западном полушарии небоскреб построят в Нью-Йорке﻿

Недвижимость

В Нью-Йорке в непосредственной близости с собором Святого Патрика построят небоскреб. Здание должно стать не только самым высоким в городе, но и вторым по величине в Западном полушарии, сообщает РБК. Высота башни составит 507 м.

Второй по величине в Западном полушарии небоскреб построят в Нью-Йорке﻿. 397730.jpeg

Отмечается, что проект разработало британское архитектурное бюро Gensler. Само здание разместится к востоку от Пятой авеню, между 51-й и 52-й улицами.

Общая площадь небоскреба составит 1,3 млн кв. футов (396,2 тыс. кв. м). Здесь появятся 96 тыс. кв. футов (29,2 тыс. кв. м) офисных площадей, кинотеатр и фуд-корт. На крыше офисной башни будет оборудована самая высокая обсерватория в Нью-Йорке.

На первом этаже расположится общественная зона со стеклянными стенами. Из нее будет открываться вид на собор Святого Патрика. В небоскребе предусмотрена инновационная энергоэффективная система.

В настоящее время самым высоким зданием в Нью-Йорке является Всемирный торговый центр. Его высота составляет 417 м. Эта башня построена по проекту американского архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM).Напомним, что в прошлом году было возведено сразу 18 небоскребов высотой более 300 м. Это стало рекордом в истории высотного строительства. Причем 11 супервысоких зданий было построено в Китае, три в США, и по одному во Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и ОАЭ.

Фото: forumdaily.com

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