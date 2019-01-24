Полицейские Подмосковья пресекли фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В Талдомском городском округе Подмосковья полицейскими пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В рамках оперативного рейда сотрудниками ОМВД России по Талдомскому району при проверке домов на улице Ленина в поселке Запрудня выявлены факты фиктивной постановки на учет граждан без российского гражданства.
В ходе проверок полицейские установили, что трое местных жителей в возрасте от 24 до 31 года совершали мошеннические действия в отношении граждан других государств. Они обещали прибывшим в страну гастарбайтерам постановку на миграционный учет. Всего жертвами мошенников стали 27 иностранных граждан, которые так и не получили жилья для их временного проживания.
По выявленным фактам в отделении дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления. Санкция статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Фото:aif.ru
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