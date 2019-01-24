Минфин озвучил среднюю сумму страхования жилья от ЧС﻿

Средняя стоимость страховки жилой недвижимости от чрезвычайных ситуаций в рамках принятого летом 2018 года закона составит около 150 рублей в месяц, пишет «Российская газета».

Отмечается, что за эти деньги можно будет застраховать не только риски ЧС, но и дополнительные риски, в частности, бытовые. Речь идет о средней стоимости. Помимо этого, она будет зависеть также от размера квартиры.

Напомним, что закон о страховании жилья принят в августе 2018 года. Он вступит в силу летом 2019 года. Он предполагает совместное участие страховщиков и государства в компенсации ущерба жилью граждан от чрезвычайных ситуаций.

Минимальный объем обязательств страховой компании в рамках закона установлен в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Страхование жилья полностью добровольное. Каждый регион в рамках принятого закона будет вправе разработать свою программу страхования. Она будет описывать порядок взаимодействия властей субъекта и страховщиков при компенсации ущерба от ЧС.

Фото: pchevskoye.ru

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