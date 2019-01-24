В Москве по итогам 2018 года было зафиксировано самое высокое среднерыночное количество занятых номеров — 76% в сравнении с 72% годом ранее.
Рынок Москвы оказался устойчивым с точки зрения операционных показателей гостиниц после чемпионата мира и показал значительный рост по сравнению с 2017 годом, говорится в исследовании компании JLL.
В столичном мегаполисе по итогам 2018 года было зафиксировано самое высокое среднерыночное количество занятых номеров — 76% в сравнении с 72% годом ранее.
Похожая, но отличная от Москвы ситуация с точки зрения количества туристов сложилась в Санкт-Петербурге. Северная столица оказалась менее популярна у туристов на фоне повышения цен во время чемпионата мира по футболу.
Ажиотаж во время белых ночей, не наблюдался. В то же время фанатов было меньше, чем ожидалось. В результате средняя загрузка по году даже упала — на 1%, до 61,3%.
Лидером по заполняемости в Москве стал высокий сегмент - 81%. В то время как ближайшие "коллеги" этих отелей из верхних пределов высокого сегмента имели менее 70% проданных номеров.
Высокий сегмент также лидировал в Санкт-Петербурге. Правда, с менее впечатляющим результатом — 73% проданных номеров. При этом самый низкий показатель по результатам года в Петербурге был зафиксирован в самых дорогих отелях. Так, люксовый сегмент был загружен только на 55%.
Фото: tripadvisor.ru
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