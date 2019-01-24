Новостройки в Краснодарском крае пользуется повышенным спросом у покупателей не только из 23-го региона, но и из других частей России. Наиболее высокий интерес покупатели из регионов проявляют к объектам, располагающимся на берегу Черного моря, говорится в исследовании компании “Мандарин”.
В настоящее время строительство новых объектов в Краснодарском крае осуществляется по разрешениям, которые были получены с 2007 года. Самый большой объем согласований на ведение работ был получен девелоперами в 2016 и 2017 годах.
В частности, по данным аналитиков агентства недвижимости “Мандарин”, в шестнадцатом году начались работы по 340 адресам. В 2017 - по 375. В итоге за период с 2019 по 2021 год в Краснодарском крае ожидается ввод 870 новостроек.
Общий жилой метраж, который появится в регионе превысит 6 млн квадратных метров. Эксперты отмечают, что основная часть нового строительства приходится на три крупнейших города - Краснодар, Анапу и Сочи. Так, на данный момент количество строящихся лотов в столице региона превышает объем всего жилого строительства в городе-курорте Сочи почти в 7 раз.
По мнению аналитиков, рынок первичного жилья в Краснодарском крае достаточно активно развивается. Но вместе с тем наблюдаются и так называемые болезни роста. Одной из них можно назвать растущий уровень средней задержки введения домов в эксплуатацию. Так, за 2 года - с начала 2017 года по конец 2018 года этот показатель вырос почти в 3 раза - с 2 месяцев до 6-ти.
Фото: russtartup.ru
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