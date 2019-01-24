Льготы для владельцев электроплит отменять не будут

Кабмин России отказался вводить социальную норму электропотребления, а также отменять льготы для владельцев электроплит. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет "Российская газета".
Министры пришли к выводу, что дифференциация тарифов может привести к увеличению цен в шести регионах страны. Самый большой скачок цен на электричество подобные нововведения могли вызвать в Хакасии, а также Тюменской и Иркутской областях. Именно в этих регионах доходы населения ниже средних по стране.
После бурной реакции общественности и СМИ обсуждать эту тему власти в ближайшее время отказались. Было решено, что вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между разными категориями потребителей может быть вновь рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан.
Помимо этого, необходимо учесть результаты мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года. Ранее сообщалось, что Минэкэномразвития предложило отменить льготы для владельцев электрических плит и сельского населения. Кроме того, в министерстве предложили ввести социальную норму потребления электричества в жилых домах.
Фото: yakutiya24.ru
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