Рост цен на "вторичку" рядом с новыми станциями метро доходит до 50% в год﻿

Новые станции столичного метро напрямую влияют на рост цен на рынке вторичного жилья, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Максимальный рост цен на экспонируемую рядом "вторичку" составил 50% за год.

При этом, как отмечают эксперты, заявленная стоимость объектов чаще всего не совпадает с реальными бюджетами сделок, которые выросли в среднем не более чем на 8%.

Если взять 17 станций метро, которые были введены в эксплуатацию в Москве в 2018 году, то жилье в пешей доступности дорожало больше всего рядом со станцией "ЦСКА" (+50%).

На втором месте идет "Рассказовка" (+13%). Третье примерно поровну делят "Озерная" (+11,6%) и "Селигерская" (+11,3%).

По мнению аналитиков, среди локаций, где появились новые станции метро, в контексте роста стоимости вторичного жилья, чаще всего встречаются районы САО. Это позволяет сделать вывод о том, что транспортная доступность в районах этого округа, расположенных рядом с МКАД, ранее была на невысоком уровне.

То есть подорожали прежде всего районы, где до этого метро долгое время не было. К примеру, в Бескудниковском районе до открытия в прошлом году "Верхних Лихобор", "Селигерской" и "Окружной" вообще не было "подземки", только платформа МЦК "Окружная", появившаяся в 2016 году, однако ее было недостаточно для полноценного обслуживания как этой, так и соседних локаций.

Фото: vsnr.ru

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