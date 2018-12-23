Рейтинг городов Ленобласти для новогоднего отдыха возглавил Выборг﻿

Рейтинг городов Ленинградской области, наиболее популярных для новогоднего отдыха, возглавил Выборг, сообщает РИА-Новости. На второй строчке списка расположился город Луга, на третьей — Приозерск.

Эксперты выяснили, что туристы бронируют новогодний отдых в Ленинградской области как правило на период от двух с половиной до трех с половиной ночей. В среднем они тратят на аренду домов и коттеджей за этот период от 5,5 до 13,5 тысяч рублей в сутки.

На первом месте среди самых популярных городов по спросу на новогоднюю аренду оказался Выборг. За три праздничные ночи путешественники готовы заплатить 11,6 тысяч рублей.

На второй позиции рейтинга расположился город Луга (5,5 тысяч рублей), на третьей — Приозерск (7,5 тысяч рублей).

Четвертую и пятую строчку списка заняли Волхов (13,5 тысяч рублей) и Гатчина (10 тысяч рублей).

Если говорить о поселках под Санкт-Петербургом, то в списке самых популярных, в частности, Коробицино. Здесь 3 ночи в среднем обойдутся в 16 тысяч рублей за сутки. В Вырице — 20 тысяч рублей за 2 ночи. В Токсово плата составит 11 тысяч рублей в сутки.

Фото: iv.bg.ru

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