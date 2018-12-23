В Центральном Банке России предложили поддержать ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пишет «Российская газета». Им могут быть предоставлены платежные каникулы.
По словам первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, в стандарт ипотеки будет включен опцион по смягчению финансовых обязательства на несколько месяцев из-за болезни, потери работы или несчастных случаев.
Эта возможность может быть закреплена в стандарте ответственного ипотечного кредитования. В частности, предлагается снижать платежи для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, не менее чем на 50% на срок от полугода.
Стандарт будет содержать рекомендации для банков. В этом случае каникулы не будут обязательными. Каждый банк самостоятельно сможет решить, готов ли он ввести такой опцион для своих заемщиков.
В самом Центробанке уверены, что кредитные организации не понесут потерь. Прежде всего потому, что данный опцион удлиняет срок ипотеки, и кредит не считается проблемным.
Фото: absolutbank.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву
ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает
Что лучше: ипотека или аренда
Ипотека без первого взноса доступна только в трети ЖК
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.
Киев, Кишинев и Тбилиси подписали соглашение о поддержке населения, живущего на территориях, якобы оккупированных Российской Федерацией.
22 декабря Православная церковь празднует не только день почитания иконы Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость", но и зачатие Пречистой Девы святой Анной, а также память Анны пророчицы. В каждом из этих событий Благодать явила себя по-разному, но одно у них общее - помощь Всевышнего стала нечаянной радостью людей, потерявших надежду на счастье.
EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.