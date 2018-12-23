Ипотечных заемщиков отправят на каникулы﻿

В Центральном Банке России предложили поддержать ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, пишет «Российская газета». Им могут быть предоставлены платежные каникулы.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова, в стандарт ипотеки будет включен опцион по смягчению финансовых обязательства на несколько месяцев из-за болезни, потери работы или несчастных случаев.

Эта возможность может быть закреплена в стандарте ответственного ипотечного кредитования. В частности, предлагается снижать платежи для заемщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию, не менее чем на 50% на срок от полугода.

Стандарт будет содержать рекомендации для банков. В этом случае каникулы не будут обязательными. Каждый банк самостоятельно сможет решить, готов ли он ввести такой опцион для своих заемщиков.

В самом Центробанке уверены, что кредитные организации не понесут потерь. Прежде всего потому, что данный опцион удлиняет срок ипотеки, и кредит не считается проблемным.

Фото: absolutbank.ru

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