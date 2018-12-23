Покупатели из регионов вытесняют москвичей с рынка элитной "загородки"﻿

Характерной особенностью рынка загородной элитной недвижимости Подмосковья в 2018 году стало значительное количество покупателей из регионов, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование компании "Метриум".

Доля клиентов из регионов России в сегменте достигла по итогам года 26%. Чаще всего за покупкой дорогих домов в Московской области обращались покупатели из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Также довольно активно заключали сделки с элитным жильем жители Ростова-на-Дону, Брянска, Самары, Саранска, Красноярска Волгограда и Уфы,.

В структуре спроса за год увеличились доли представителей сельскохозяйственных профессий и специалистов по интернет-технологиям. На таких клиентов пришлось порядка 32 процентов запросов на поиск загородного элитного жилья в Московском регионе.

Эксперты отмечают, что средний чек элитных подмосковных коттеджей вырос за год на 21%, таунхаусов — на 25%. Средний загородный дом на первичном элитном рынке стоит 149 млн руб., таунхаус — 40 миллионов.

Фото: realty.ria.ru

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