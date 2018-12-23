Власти Санкт-Петербурга могут признать распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви утратившим силу при отсутствии заявки от РПЦ, сообщает ТАСС.
Распоряжение властей Санкт-Петербурга о возможной передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), может совсем скоро утратить свою силу. Это следует из ответа врио губернатора города Александра Беглова на запрос группы депутатов регионального парламента с просьбой это распоряжение отменить.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала большой общественный резонанс, когда около двух лет назад власти Северной столицы решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ.
Соответствующее распоряжение городского комитета имущественных отношений, включающее план мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, датировано 30 декабря 2016 года. Документ предполагает заключение договора с РПЦ в течение двух лет с момента издания распоряжения. То есть до 30 декабря 2018 года.
Фото: news.info.ru
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