Распоряжение о передаче Исаакия РПЦ может утратить силу через неделю

Власти Санкт-Петербурга могут признать распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви утратившим силу при отсутствии заявки от РПЦ, сообщает ТАСС.

Распоряжение властей Санкт-Петербурга о возможной передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), может совсем скоро утратить свою силу. Это следует из ответа врио губернатора города Александра Беглова на запрос группы депутатов регионального парламента с просьбой это распоряжение отменить.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала большой общественный резонанс, когда около двух лет назад власти Северной столицы решили передать собор на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ.

Соответствующее распоряжение городского комитета имущественных отношений, включающее план мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви, датировано 30 декабря 2016 года. Документ предполагает заключение договора с РПЦ в течение двух лет с момента издания распоряжения. То есть до 30 декабря 2018 года.

Фото: news.info.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Исаакий живым кольцом окружили протестующие против его передачи РПЦ

ЗС Петербурга возьмет под контроль застройку исторического центра﻿

Кронштадтский район Петербурга лидирует по доступности аренды жилья﻿