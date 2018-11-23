Нерезиденты будут платить налог при продаже жилья в размере 30%﻿

Сделка купли-продажи квартиры — серьезный и непростой шаг. Это требует от владельца продаваемой квартиры знаний особенностей проведения этой операции. В частности, от этого зависит сумма налога — 13% или 30%. Разница солидная.

По законам Российской Федерации, если человек проводит на территории РФ меньше 6 месяцев (точнее, менее 183 дней), даже если он год учился или стажировался за границей, он становится налоговым нерезидентом. И при продаже недвижимости должен заплатить налог в размере 30% от её стоимости.

Для расчёта берутся 12 месяцев, которые предшествовали дате продажи жилья. Конечно, есть исключения для краткосрочной учёбы и лечения за границей.

Вторая ситуация, когда придётся заплатить налог, — это продажа квартиры, которой владели менее 5 лет (даже если не хватает 1 месяца). Тогда взимается налог в размере 13% от полученной с продажи суммы.

Налоговый Кодекс предоставляет возможность уменьшить эту сумму. Можно воспользоваться налоговым вычетом, предоставляемым в размере миллиона рублей.

Налоговую декларацию необходимо предоставлять до 30 апреля. А срок уплаты самого налога в госбюджет определен 15 июля.

Фото: pronovostroyku.ru

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