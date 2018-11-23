Москвичи считают Люблино худшим районом﻿ для проживания

Люблино, Кузьминки и Дмитровский в 2018 году признаны худшими районами столицы по комфорту проживания, сообщает РБК. Оценку районам давали сами москвичи. Исследование было проведено онлайн-сервисом Domofond.ru.

Жителям столицы предложили оценить свой район по ряду критериев. Это безопасность, чистота, экология, тишина, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины, спорт и отдых, детская инфраструктура, соседи, работа служб ЖКХ. В опросе участвовали жители 91 района столичного мегаполиса.

Абсолютным аутсайдером рейтинга стал район Люблино. Он получил минимальную общую оценку — 5,2 балла по десятибалльной шкале. Это на два балла меньше, чем в прошлом году. Также этот район отстал от других сразу по трем критериям: чистоте дворов (5,5), работе коммунальных служб (4,3), соотношению стоимости и качества жизни (3,8). Жителей района Люблино в ходе опроса пожаловались также на загрязненный воздух, плохую уборку подъездов и работу общественного транспорта.

Жители Дмитровского района оценили качество жизни в нем на 5,4 балла. Больше всего не устраивают соотношение доходов и стоимости жизни (4,1), дороги и парковки (4,4) и работа служб ЖКХ (4,9). Дальше в рейтинге худших районов идут Кузьминки, получившие 5,9 балла.

Напротив, лучшими районами по комфорту проживания москвичи признали Строгино, Хорошевский и Крылатское.

Фото: aif. ru

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