Дворец 16-го века на Мальте продается за 560 биткоинов﻿

Исторический здание на Мальте решили продать строго за биткоины. Владелец дома в столице страны Валетте оценивает его в $3 млн. Перед продажей дворец отремонтировали, укрепив все несущие конструкции.

Дворец можно использовать как коммерческий объект. Для этого имеется специальное разрешение. Сообщается, что здание на Мальте в стиле палаццо, которому 421 год, продаётся только за биткоины. Этот факт подчёркивает то, насколько лояльно мальтийские власти относятся к криптовалютам.

Страна известна тем, что создаёт благоприятные правила для криптовалютного бизнеса. Мальта стала местом, где криптовалютные стартапы буквально "размножаются". Сюда даже приезжают компании из других стран. Аналитики отмечают, что миграция стартапов особенно была заметна после того, как Китай начал проводить жёсткую политику в отношении криптовалют.

Владелец исторического здания Ян Фицпатрик говорит, что площадь участка, где расположено здание, составляет около 840 кв. м. Само здание может быть использовано будущими владельцами под офисные помещения и как отель.

Фото: ftimes.ru

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