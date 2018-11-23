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Источник Правда.Ру

Власти Подмосковья насчитали 9,5 тыс. обманутых дольщиков﻿

Недвижимость

177 новостроек официально признаны проблемными объектами, сообщает портал подмосковного правительства. В региональном реестре пострадавших граждан числятся более 9,5 тыс. дольщиков.

Эти цифры прозвучали на совещании в областной прокуратуре. За 9 месяцев 2018 года было зарегистрировано 17 фактов мошенничества в сфере долевого строительства.

В реестр проблемных застройщиков Московской области включено 199 строительных организаций. На сегодняшний день разработан механизм рейтингования застройщиков. В случае попадания в красную зону осуществляется приостановка регистрации договоров долевого участия и проверка застройщика.

Отмечается, что с начала года обманутые дольщики Московской области получили около 8 тыс. квартир. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, за последние пять лет в регионе решены проблемы почти 26 тыс. обманутых дольщиков. 

Фото: rcmm.ru

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Темы Подмосковье недвижимость строительство обманутые дольщики договор долевого участия
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