В Севастополе молодые специалисты получат право приобрести стандартное жилье по льготной цене. Эта категория включена в перечень граждан, имеющих право на приобретение такого жилья по поручению Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Сообщается, что под категорию "молодые специалисты" подпадают граждане не старше 35 лет, имеющие законченное высшее образование. Ранее губернатор Севастополя обосновывал необходимость предоставления молодым специалистам льготного жилья нехваткой квалифицированных кадров в сфере образования и здравоохранения.
Напомним, что ранее право приобретения стандартного жилья по льготной цене в 40 тыс. рублей за квадратный метр, при средней стоимости в регионе в 60 тыс. рублей, получили 10 категорий граждан. Первое льготное стандартное жильё в Севастополе будет построено в 2020 году.
В льготную категорию, в частности, попадают севастопольцы, проживающие в аварийном жилье, участники государственных программ, многодетные семьи и получатели маткапитала. Теперь этот льготный список пополнили "молодые специалисты".
Фото: metrpro.ru
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