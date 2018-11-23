Стоимость квартир в 2019 году вырастет на 3-4 процента, прогнозируют эксперты "Российской газеты". Аналитики считают, что это серьезный скачок. Особенно если учесть, что предыдущие годы рынок стагнировал.
Серьезный обвал цен случился на рынке жилой недвижимости в 2014 году. И до сих пор рынок новостроек не отыграл этого падения.
Среди основных драйверов роста цен в 2019 году эксперты называют переход на эскроу-счета. Это предполагает развитие кредитования застройщиков. У девелоперов появятся дополнительные расходы, и они их заложат в конечную цену жилья.
Помимо этого, сокращается объем предложения. Застоявшиеся на рынке квартиры находят своих хозяев. А в некоторых категориях даже наблюдается спрос, значительно превышающий предложение.
Рынок недвижимости в течение 2018 года изменился. Отныне правила снова диктует продавец. Из экспозиции стали исчезать дешевые предложения. В целом объем выставленных на продажу объектов сократился.
Покупатели больше не могут позволить себе затягивать принятие решения. Если год назад в среднем квартира находилась на рынке 85 дней, то теперь этот срок равен 71 дню. К примеру, квартиры стоимостью 5-10 миллионов рублей уходят в среднем в течение 36 дней против почти трех месяцев годом ранее.
При этом спрос сосредоточился в масс-маркете. Покупателей интересуют квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей.
Фото: mkset.ru
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