Цены на жилье в 2019 году взлетят — эксперты﻿

Стоимость квартир в 2019 году вырастет на 3-4 процента, прогнозируют эксперты "Российской газеты". Аналитики считают, что это серьезный скачок. Особенно если учесть, что предыдущие годы рынок стагнировал.

Серьезный обвал цен случился на рынке жилой недвижимости в 2014 году. И до сих пор рынок новостроек не отыграл этого падения.

Среди основных драйверов роста цен в 2019 году эксперты называют переход на эскроу-счета. Это предполагает развитие кредитования застройщиков. У девелоперов появятся дополнительные расходы, и они их заложат в конечную цену жилья.

Помимо этого, сокращается объем предложения. Застоявшиеся на рынке квартиры находят своих хозяев. А в некоторых категориях даже наблюдается спрос, значительно превышающий предложение.

Рынок недвижимости в течение 2018 года изменился. Отныне правила снова диктует продавец. Из экспозиции стали исчезать дешевые предложения. В целом объем выставленных на продажу объектов сократился.

Покупатели больше не могут позволить себе затягивать принятие решения. Если год назад в среднем квартира находилась на рынке 85 дней, то теперь этот срок равен 71 дню. К примеру, квартиры стоимостью 5-10 миллионов рублей уходят в среднем в течение 36 дней против почти трех месяцев годом ранее.

При этом спрос сосредоточился в масс-маркете. Покупателей интересуют квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей.

Фото: mkset.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Цены на жилье премиум-класса падают

Жилье или нежилье - чем являются апартаменты?

Курильские острова обогнали Москву по ценам на...

Цены на элитное жилье в мире замедлили рост