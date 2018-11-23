Доступное жилье увеличит рождаемость в стране — Голикова﻿

Повышение доступности жилья для семей станет главным условием роста рождаемости в России. Такое мнение высказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее, подчеркнула Голикова, говоря о мерах по увеличению рождаемости. Вице-премьер признала, что данные по рождаемости и смертности у нее вызывают тревогу.

Ранее Голикова обращала внимание на существенное снижение рождаемости из-за демографического спада, связанного с последствиями Великой Отечественной войны. В частности, в конце сентября, она сообщила, что в России зафиксирована естественная убыль населения.

Обнародованные в октябре основные направления деятельности правительства до 2024 года предполагают, что кабмин может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости в России.

Напомним, что национальный проект "Демография" должен получить самый большой среди аналогичных программ объем бюджетного финансирования в 2019–2021 годах. На его реализацию запланировано 1,6 трлн рублей.

Также сообщалось, что правительство планирует провести анализ эффективности ежемесячных выплат в связи с рождением первенца, маткапитала и субсидирования ипотечной ставки.

Фото: realt.by

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