Проект башни Трампа в Москве стал достоянием общественности﻿

Подконтрольная президенту США Дональду Трампу компания планировала возвести 100-этажное здание в границах делового центра "Москва-Сити".
Сообщается. что проект был разработан нью-йоркским архитектором в сентябре 2015 года. Небоскреб планировалось возвести в форме монумента Вашингтона. Фасад здания должны были украсить логотипом Trump. В башне Трампа планировалось разместить 250 элитных апартаментов. А также гостиницу на 150 номеров и офисы. На последнем этаже был запроектирован пентхаус стоимостью $50 млн.
Компания Трампа хотела подарить этот пентхаус президенту России Владимиру Путину. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что такого предложения от компании президента США не поступало.
Напомним, что компания The Trump Organization была основана в 1923 году бабушкой 45-го президента США Дональда Трампа Элизабет Трамп. До вступления в должность главы государства в 2017 году Трамп являлся генеральным директором компании.
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дональд Трамп заработал на продаже недвижимости в 2018 году $35 млн
Экс-помощник Трампа: президент составлял список "змей" в Белом доме
Американские СМИ рассказали о полном контроле Путина над Трампом
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?