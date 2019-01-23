Проект башни Трампа в Москве стал достоянием общественности﻿

Подконтрольная президенту США Дональду Трампу компания планировала возвести 100-этажное здание в границах делового центра "Москва-Сити".

Сообщается. что проект был разработан нью-йоркским архитектором в сентябре 2015 года. Небоскреб планировалось возвести в форме монумента Вашингтона. Фасад здания должны были украсить логотипом Trump. В башне Трампа планировалось разместить 250 элитных апартаментов. А также гостиницу на 150 номеров и офисы. На последнем этаже был запроектирован пентхаус стоимостью $50 млн.

Компания Трампа хотела подарить этот пентхаус президенту России Владимиру Путину. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил, что такого предложения от компании президента США не поступало.

Напомним, что компания The Trump Organization была основана в 1923 году бабушкой 45-го президента США Дональда Трампа Элизабет Трамп. До вступления в должность главы государства в 2017 году Трамп являлся генеральным директором компании.

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