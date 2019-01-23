Средний чек ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей﻿

В четвертом квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита составил 2,34 млн рублей, сообщает РБК. По сравнению с аналогичным периодом в 2017 году он увеличился на 17,5%.

Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита по итогам четвертого квартала 2018 года зафиксировано в Москве (4,61 млн руб.). В пятерку лидеров среди регионов по этому показателю также попали Московская область (3,48 млн руб.), Санкт-Петербург (3,04 млн руб.), Якутия (2,66 млн руб.) и Приморский край (2,60 млн руб.).

В то же время, например, в Челябинской области, напротив, показатель среднего размера ипотечного займа зафиксирован как самый низкий. Он составил "всего" 1,54 млн рублей.

Как отметил генеральный директор "Национального бюро кредитных историй" Александр Викулин, главной причиной роста среднего размера ипотечного кредита в минувшем году было снижение банками сумм первоначального ипотечного взноса.

"Другими словами, уменьшение размера первоначального взноса привело к росту тела выдаваемых ипотечных кредитов", — подчеркнул Александр Викулин.

Фото: realty.ria.ru

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