Жилье в Лондоне упало в цене из-за Brexit﻿

После многих лет чрезмерного роста стоимости жилья Лондон и прилегающие к нему районы приняли на себя основной удар Brexit.

Лондонские цены на жилье в январе 2019 г. упали до самого низкого уровня за три с половиной года, сообщает портал vestifinance.ru. Продавцы, напуганные Brexit, не торопятся продавать свои объекты.

Цены в столице с декабря снизились на 1,5% до £593,972 тыс. ($765 тыс.). Это является самым низким уровнем с августа 2015 г., отмечают аналитики.

По данным экспертов, новых предложений за первые 2 недели года оказалось на 10% меньше, чем в 2018 г. Это происходит из-за того, что многие владельцы обеспокоены политической обстановкой вокруг предстоящего выхода Великобритании из состава Европейского Союза.

После многих лет чрезмерного роста стоимости жилья Лондон и соседние районы до сих пор принимают на себя главный удар Brexit. Аналитики убеждены, что отсутствие ясности по поводу будущих отношений с Европой заставляет как домашние хозяйства, так и фирмы воздерживаться от инвестиционных решений.

Листинговые цены в столице снизились с пика в почти £650 тыс. в мае 2016 г., который наблюдался за месяц до того, как британцы проголосовали за выход из Евросоюза.

С другой стороны, на национальном уровне значения выросли на 0,4% до £298,734 тыс. Самый большой рост демонстрирует север Туманного Альбиона. Так, в декабре национальные цены выросли на 0,6% в годовом исчислении. За исключением Лондона и юго-востока показатели выросли на 1,4%.

Фото: theuk.one

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