Красноярцам стала доступна ипотека в Крыму

У жителей Красноярского края появилась возможность купить квартиру или дом в Крыму в ипотеку, сообщают краевые СМИ. Жилье с видом на побережье Черного моря теперь стало доступно для каждого сибиряка.

Сообщается, что возможность приобрести квартиру на полуострове на выгодных условиях появилась у красноярцев благодаря соглашению между Российским национальным коммерческим банком (РНКБ) и Красноярским краевым фондом жилищного строительства.

По словам генерального директора фонда Сергея Бердоусова, теперь любой житель Красноярского края, у которого есть интерес в приобретении недвижимости в Республике Крым, может обратиться в Фонд, где ему помогут подобрать в соответствующее жилье, а также оформить ипотечный займ в государственном банке.

"Задача получения жителями края, а также всеми россиянами возможности приобрести жилье в Крыму важна", — подчеркнул Сергей Бердоусов.

Отмечается, что Красноярский край стал первым регионом за Уралом, где будет запущено дистанционное ипотечное кредитование для приобретения жилья в Крыму.

На сегодняшний день базовая ставка по ипотечному кредитованию в рамках программы составляет 11,5%. Ставка действует как для первичного, так и вторичного жилья.

Фото: domofond.ru

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