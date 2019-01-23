Ставки по ипотечным кредитам в России начнут снижаться уже в конце 2019 года. С таким прогнозом выступил глава Сбербанка Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует "РИА Недвижимость".
По словам Грефа, во второй половине года инфляция в стране стабилизируется. Это должно положительно сказаться на размере ставок."К концу года ставки могут пойти вниз. И по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать", — отметил руководитель СБ.
Напомним, что в начале года Сбербанк объявил о повышении с 14 января ипотечных ставок на 1-1,2%.В конце декабря Герман Греф спрогнозировал, что в 2019 году российские банки повысят ставки по ипотечным кредитам. Это приведет к снижению темпов роста выдачи жилищных кредитов. Банк России в сентябре 2018 года впервые за почти четыре года повысил ключевую ставку на 0,25%. Вслед за этим крупнейшие кредитные организации страны начали поднимать ставки по ипотечным кредитам.
Фото: russadm.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Ипотека для молодых семей: правила выдачи субсидий
Ипотека не спасла рынок Подмосковья: покупатели жилья выбирают Москву
|Ипотека и новостройки в 2019 году подорожают - эксперт
ЦБ опять повысил ключевую ставку: ипотека подорожает
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.
Шаова Нану Цуковна проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. У нее было семь праправнуков.
Поток сообщений о многолетнем сотрудничестве Дональда Трампа с руководством России только усиливается в последнее время. С чем связан новый виток "Рашагейта"?