Ипотечные ставки начнут снижение в конце 2019 года - прогноз

Ставки по ипотечным кредитам в России начнут снижаться уже в конце 2019 года. С таким прогнозом выступил глава Сбербанка Герман Греф на Всемирном экономическом форуме в Давосе, информирует "РИА Недвижимость".

По словам Грефа, во второй половине года инфляция в стране стабилизируется. Это должно положительно сказаться на размере ставок."К концу года ставки могут пойти вниз. И по ипотеке в том числе. Но как будет складываться макроэкономика, пока тяжело загадывать", — отметил руководитель СБ.

Напомним, что в начале года Сбербанк объявил о повышении с 14 января ипотечных ставок на 1-1,2%.В конце декабря Герман Греф спрогнозировал, что в 2019 году российские банки повысят ставки по ипотечным кредитам. Это приведет к снижению темпов роста выдачи жилищных кредитов. Банк России в сентябре 2018 года впервые за почти четыре года повысил ключевую ставку на 0,25%. Вслед за этим крупнейшие кредитные организации страны начали поднимать ставки по ипотечным кредитам.

Фото: russadm.ru

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