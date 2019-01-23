Гражданам упростят порядок компенсации взносов на капремонт жилья﻿

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка компенсации взносов на капитальный ремонт. Новый закон освобождает жильцов многоквартирных домов от обязанности самим доказывать факт уплаты взносов на капремонт для получения положенной компенсации, сообщает ТАСС.

В настоящее время Жилищный кодекс позволяет властям регионов возмещать расходы на уплату данных взносов одиноко проживающим неработающим гражданам при достижении 70 лет. В таких случаях компенсация составляет 50%.

По достижении 80 лет взносы компенсируются полностью. Такая же мера социальной поддержки может действовать в отношении семей, состоящих только из неработающих пенсионеров. Но главным условиям для получения данной льготы является отсутствие задолженности по взносам на капремонт.

До подписания этого закона пенсионеры для подтверждения отсутствия задолженности вынуждены были сами предоставлять уполномоченным госорганам данные об оплате.

В Жилищный кодекс внесены поправки, которые касаются предоставления гражданами документов и информации для подтверждения уплаты взносов в для оформления компенсации. Теперь данную информацию нужно запрашивать у регионального оператора капремонта или владельца специального счета. А те, в свою очередь, должны предоставить ее в течение пяти рабочих дней.

Фото: pnp.ru

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