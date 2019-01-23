Жилье в Гонконге остается самым дорогим в мире﻿

Жилье в Гонконге девятый год подряд остается самым дорогим в мире, пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования общественной организации Demographia. Средний чек жилой недвижимости здесь почти в 21 раз превышает средний размер годовой зарплаты граждан. Самой доступной оказалась недвижимость в США.
Такая ситуация сохраняется уже девятый год подряд. Даже недавнее падение цен на недвижимость в Гонконге — сразу на 10% в третьем квартале 2018 года — не изменило общего расклада на мировом рынке жилой недвижимости.
В настоящее время средняя зарплата в Гонконге составляет примерно 200 тыс. гонконгских долларов. Это примерно $26 тыс. Это значит, что средняя стоимость жилья в городе равна 4,15 млн гонконгских долларов (примерно $529 тыс.).
Эксперты отмечают, что ситуация с жильем в Гонконге не всегда была такой. В частности, в начале 2000-х стоимость недвижимости превышала доходы граждан в среднем только в четыре раза. Однако политика властей и активность китайских и зарубежных инвесторов привели к тому, что за последнее десятилетие цены на недвижимость в Гонконге выросла в три раза.
В свою очередь, странами с самой дорогой и недоступной гражданам недвижимостью также стали Новая Зеландия и Австралия.
Фото: vistanews.ru
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