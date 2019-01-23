Суд подмосковного города Королев частично удовлетворил иск архитектора из Крыма Владимира Мазурина к телеведущему Дмитрию Киселеву и обязал журналиста выплатить 2,5 млн руб. за реконструкцию виллы в Коктебеле, информирует РБК.
Владимир Мазурин занимался реконструкцией дачи Киселева в Коктебеле с 2015 по 2016 год. Всего он потребовал от ведущего 5,8 миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг.
Защита Киселева заявила в суде, что Мазурин значительно завысил причитающуюся ему сумму. По их словам, такая работа оценивается в 1,6 миллиона рублей. Также адвокаты заявили, что Киселев уже выплатил архитектору почти 24 миллиона рублей за проделанную работу. В ходе суда было заявлено, что архитектор не справился с работой по укреплению каркаса дома. В свою очередь, Мазурин заявил, что конструкция дома потеряла устойчивость из-за ошибок предыдущих строителей.
Судья частично удовлетворил требование Мазурина. Общая сумма выплат составит 2,58 миллиона рублей. Адвокаты ведущего уже сообщили о намерении обжаловать это решение.
Фото: realty.tut.by
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