Самая дорогая комната в Москве продается в одном из жилых домов на Космодамианской набережной (район Замоскворечье), сообщает "Лента.ру". Объявления о ее продаже размещены в базах Avito и Domofond.
Жилплощадь находится на шестом этаже кирпичного дома "сталинской" постройки. В объявлении говорится, что дом после капитального ремонта, чистый подъезд. Соседи хорошие и доброжелательные.
Будущему владельцу комнаты в этой коммуналке обещают вид на набережную, а также просторный холл и тихий закрытый двор. В объявлении сказано, что торг возможен,
Комната выставлена на продажу за 26 миллионов рублей, однако продавцы не исключают возможности торга. На сегодняшний день это самая дорогая комната в коммуналках столичного мегаполиса.
Ранее эксперты агентства "Инком-Недвижимость" проанализировали предложение комнат в коммуналках Москвы. Самый дорогой объект в первом полугодии 2018-го был выставлен на продажу за 14 миллионов рублей. В таком бюджете предлагалось приобрести 12-метровую жилплощадь в одной из квартир на Арбате.
Фото: shakhty.su
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