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Предложение квартир с патио в Москве увеличилось в полтора раза﻿

Недвижимость

Количество квартир и апартаментов с патио в премиальном и элитном сегменте на рынке недвижимости столичного мегаполиса в этом году выросло в 1,5 раза, говорится в исследовании компании Insigma.

Предложение квартир в Москве с патио увеличилось в полтора раза﻿. 396267.jpeg

Застройщики выставляют на продажу квартиры в столичных многоэтажных жилых комплексах, таунхаусы и особняки, в которых патио отгорожены от любопытствующих красивым забором, галереями, воротами, решёткой или же живой зелёной изгородью из деревьев или кустарников. 

Около 90 апартаментов и квартир с внутренними двориками в настоящее время предлагается в элитном и премиальном сегментах столичного региона.

Больше всего (45% от всего объема предложений) вариантов можно рассмотреть в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Средняя цена за квадратный метр подобного жилья — 760 тыс. рублей, но в разных локациях цена может колебаться как в сторону снижения цены (до 300 тыс. руб. за квадратный метр, например, в Марьиной Роще, и 1,1 млн. руб. за "квадрат" в районе Хорошево-Мневники).

Фото: realty.pravda.ru

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Темы жилье патио город таунхаус недвижимость квартира в Москве
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