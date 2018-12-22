"Умные города": сколько стоит жилье будущего﻿

В Московском регионе расположено девять городов с особым статусом — наукоградов. Говорится в исследовании РБК. Один из них, Троицк, находится на территории Новой Москвы. Другие восемь располагаются в Московской области. Это Дубна, Королев, Реутов, Протвино, Пущино, Фрязино, Черноголовка и Жуковский.

Цена на квартиры и активность нового строительства в таких новостройках напрямую не связана с наличием статуса наукограда. Больше это зависит от местоположения города, удаленности от столицы, транспортной сети и социальной инфраструктуры. А также от экологической обстановки и престижности направления.

В частности, в наукограде Жуковский новое строительство идет не так заметно по сравнению с соседним Раменском, который не имеет подобного статуса.

Новое строительство в таких городах как Дубна, Пущино и Протвино представлено единичными домами от местных девелоперов. Похожая ситуация сложилась и в Троицке.

В ближайших к старой Москве городах (Королеве, Реутове, Жуковском) на вторичном рынке много квартир, пришедших уже в 2000-е годы с рынка новостроек. Тогда эти города активно начали застраиваться современными многоэтажками.

На вторичном рынке жилья (в отличие от рынка новостроек) статус наукограда имеет гораздо большее значение. Так, квартиры в Пущине и Протвине стоят дороже, чем в Серпухове. Хотя последний является крупнейшим городом юга Московской области.

Фото: gorod342.ru

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