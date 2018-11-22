Популярная сваха Роза Сябитова, сделавшая себе имя на отечественном телевидении, очень сильная женщина. Она за год справилась со строительством своего "родового гнезда". Именно так нежно называет звезда шоу "Давай поженимся" свой загородный дом.
Роза не скрывает, что пришлось ей за это время освоить множество разных рабочих специальностей. Когда популярная телесваха решила осуществить свою давнюю мечту про строительство "родового гнезда", судьба благосклонно подарила ей участок в 30 соток земли в подмосковном Ногинске в 50 километрах от столицы.
Телеведущая использовала свое влияние, предложив за пустую площадку в Ногинске свои услуги. Сделка по бартеру, оказалась весьма успешной. Это доказывает двухэтажный особняк, площадь которого весьма внушительна — 164 кв.м.
На территории "родового поместья" есть гостевой домик. До леса и речки — рукой подать. Особая любовь Сябитовой — сад, в котором за деревьями ухаживает сама телезвезда. Некоторые из растений, к слову, были посажены ее коллегами-телевизионщиками.
Не секрет, что на строительство, уникальный интерьер и облагораживание территории сваха потратила более 13 миллионов рублей. В особняке первый этаж отведен под места встречи гостей. Второй этаж - спальный. Там находятся комнаты хозяйки дома, а также приготовленные спальни для ее детей. Теперь осталось дождаться, когда Ксения и Денис обзаведутся семьями и будут приезжать к бабушке с внуками и внучками.
Фото:
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