Для большинства поездка на автобусе для заключенных стала бы одним из самых страшных кошмаров. Однако не для американской пары Бена и Миг Пуарье. Среди объявлений они увидели одно о продаже старого тюремного автобуса 1989 года. И немедленно решили обзавестись транспортом, чтобы превратить его в дом своей мечты.
После двух лет упорной работы, пара теперь разъезжает по стране в комфортном доме на колесах. Сначала автобус был ярким примером тюремного автомобиля с решетчатыми дверьми и окнами Была и удивительная находка: случайно обнаруженный старый дробовик, который кто-то спрятал в одной из стен автобуса.
От внутренностей прошлого транспорта ничего не осталось. Здесь есть и гостиная с диваном, и даже спальня. Помимо этого довольно большая кухонная зона. Есть даже посудомоечная машина.
Интерьер дома на колесах выполнен в скандинавском стиле. Внутри стало очень уютно. "Домашним" стало даже место водителя, украшенное любимыми фотографиями и открыточками.
Автобус оборудован солнечными батареями. Вся электроэнергия в доме работает от них. На их установку пара потратила 3 тысячи долларов. Это было одно из лучших решений. Ведь теперь пара ездит по США. И кроме того, просто живет в своем собственном доме на колесах.
Фото: fishki.net
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