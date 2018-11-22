Иностранцы считают жилье в Дублине самым недоступным﻿

Столица Ирландии оказалась на последнем месте в списке 72 городов мира в плане доступности жилья для иностранных граждан. Рейтинг составлен международной ассоциацией экспатов (иностранных работников) Internations на основе опросов по всему миру.

Выяснилось, что почти 90% иностранцев, работающих в Дублине, назвали поиск доступного жилья огромной головной болью. Недовольными жилищными условиями оказались 44% иностранных работников. Опрошенные поведали, что в ирландской столице слишком высокие цены за аренду жилья. А также неудовлетворительное соотношение цены и качества жилой недвижимости.

Помимо этого, сложностей с поиском жилья добавляют и достаточно высокие расходы на коммунальное обслуживание квартир, а также еду и медицинскую помощь. 70% респондентов оценили стоимость жизни в Дублине как "очень высокую".

Положительной стороной пребывания иностранца в Дублине являются хорошие возможности для карьерного роста. В этом рейтинге ирландская столица оказалась на третьем месте среди городов мира, уступив лишь Праге и Хьюстону. Также Дублин отличают высокие показатели дружелюбия местных жителей по отношению к гражданам других государств.

Фото: turbina.ru

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