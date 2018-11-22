Депутаты Мособлдумы приняли решение дополнить Кодекс Московской области об административных правонарушениях положениями, вводящими ответственность граждан, а также юридических и должностных лиц за нарушения требований к внешнему виду, состоянию и внешний вид объектов капитального строительства.
В частности, виновные в этом административном нарушении обязаны будут уплатить штраф, если разместят спутниковые антенны или кондиционеры на архитектурных деталях и элементах декора внешних поверхностей строений.
Как информирует портал подмосковного правительства, юридическим лицам это нарушение обойдется в 15-30 тысяч рублей. Должностные лица подвергнутся взысканиям в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей. Рядовым же гражданам грозит штраф в размере 3-4 тысяч рублей.
Помимо этого, подобное наказание планируется ввести еще и за самовольное переоборудование фасадов домов общего жилого фонда (кроме индивидуального жилого строительства и СНТ). Это же относится и к установке ограждений (в том числе бордюрных). В этом случае верхняя планка штрафа для юрлица составит уже 100 тысяч рублей, для должностного лица — 40 тысяч рублей, а для гражданин — 5 тысяч рублей.
Фото: regionburo.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Оплата услуг ЖКХ в России авансом
С 1 июля в России повысятся коммунальные тарифы
Повышение в России тарифов ЖКХ
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
В случае неуплаты депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает штрафовать граждан. Его возмутило, что неработающие граждане пользуются соцуслугами государства.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди около 50 лет назад - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.