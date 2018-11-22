Собственникам жилья в Подмосковье повысят штрафы﻿

Депутаты Мособлдумы приняли решение дополнить Кодекс Московской области об административных правонарушениях положениями, вводящими ответственность граждан, а также юридических и должностных лиц за нарушения требований к внешнему виду, состоянию и внешний вид объектов капитального строительства.

В частности, виновные в этом административном нарушении обязаны будут уплатить штраф, если разместят спутниковые антенны или кондиционеры на архитектурных деталях и элементах декора внешних поверхностей строений.

Как информирует портал подмосковного правительства, юридическим лицам это нарушение обойдется в 15-30 тысяч рублей. Должностные лица подвергнутся взысканиям в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей. Рядовым же гражданам грозит штраф в размере 3-4 тысяч рублей.

Помимо этого, подобное наказание планируется ввести еще и за самовольное переоборудование фасадов домов общего жилого фонда (кроме индивидуального жилого строительства и СНТ). Это же относится и к установке ограждений (в том числе бордюрных). В этом случае верхняя планка штрафа для юрлица составит уже 100 тысяч рублей, для должностного лица — 40 тысяч рублей, а для гражданин — 5 тысяч рублей.

Фото: regionburo.ru

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