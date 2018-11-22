Завод швейцарской компании Stadler, которая собирается стать инвестором по производству трамваев для Петербурга, может появиться в промышленной зоне "Марьино". Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
Такое решение еще только будет обсуждаться на совещании у временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. В самой компании Stadler рассматривают в качестве одного из вариантов размещение с гарантией закупки от города.
Планируется, что завод вместе с собственным научным центром может занять около 22,5 тыс. кв.м. В год будут выпускать до 100 трамвайных вагонов. В последствии запланирован переход и на вагоны метро, а также экспортное производство железнодорожных вагонов.
Начало работы намечено на 2021 год. Объем инвестиций составляют порядка 1-2,1 млрд рублей. Работа завода позволит создать от 350 до 700 рабочих мест. А также до пяти рабочих мест в смежных отраслях на каждое, созданное на заводе.
Сообщается, что ранее компания Stadler выступила поставщиком подвижного состава для первого частного трамвая "Чижик". В августе этого года стало известно о планах компании организовать в Петербурге собственное производство.
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