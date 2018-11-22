Дома в Кемеровской области продаются по цене комнаты в Москве﻿﻿

С начала года цены на частные домовладения упали на 8,7% в среднем по стране, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР". Средний дом россиянина стоит 4,7 млн рублей, а цены в разных регионах могут отличаться в разы.

Самые дорогие дома продаются в столичном мегаполисе. Индивидуальные дома в Москве в основном востребованы на окраинах и на территориях за МКАД, а также в Новой Москве. Средний отдельно стоящий дом в столице стоит сегодня 17 231 558 рублей.

В Московской области и Санкт-Петербурге коттеджи почти равны по стоимости — 14 875 344 и 14 451 827 рублей. От них немного отстает Крым, где средний дом стоит 12 065 995 рублей.

В других регионах дома стоят меньше 10 млн рублей. Краснодарский край и Севастополь почти сравнялись (9 125 669 и 9 125 230 рублей за дом). Традиционно дороги жилища в кавказских республиках: в Дагестане — 8 597 889 рублей, Кабардино-Балкарии — 7 715 147 рублей, в Карачаево-Черкесии — 7 640 125 рублей, в Чечне — 7 500 802 рубля.

Недешева недвижимость и на Дальнем Востоке, где доходы населения высоки за счет северных коэффициентов. Поэтому в Камчатском крае, занимающий 8 место в рейтинге, дома продают в среднем за 8 571 508 рублей, а на Сахалине и Курильских островах (13 место) — за 7 152 452 рубля.

Калининградская область привлекательна как курортный регион, поэтому занимает 9 строчку списка с 8 369 048 рублями.

Самые доступные дома продаются в Кемеровской области, где они стоят почти в 10 раз меньше, чем в Москве — 1 729 983 рубля. Менее чем за 2 млн можно купить средний дом еще в двух регионах: Еврейской АО (1 881 863 рубля) и Курганской области (1 944 175 рублей).

Фото: agent64.ru

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