Еще три года назад подобные сделки были единичными. В 2016-м они составляли уже 7% от общего числа покупок квартир на областном рынке первичного жилья. В 2017 году показатель сохранялся, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Сегодня в условиях повышенного спроса на фоне широкого ассортимента предложения 8% от совокупной реализации подмосковной "первички" приходится на жилую недвижимость, приобретенную москвичами не для постоянного проживания.
Часть москвичей хотят обеспечить себя дополнительным доходом в будущем. Второе жилье приобретается как вариант получения дохода от сдачи аренду. Или наоборот, можно заселиться в Подмосковье и сдавать столичную квартиру.
По словам начальника отдела продаж департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерия Кочеткова, квартиры в новостройках для загородного отдыха приобретают преимущественно в средней удаленности от столицы — начиная с 15 километров от МКАД и далее.
"Основные стимулы в стремлении дистанцироваться от Москвы — улучшение экологической обстановки и снижение бюджета покупки", — подчеркнул Валерий Кочетков.
Фото: uznayvse.ru
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