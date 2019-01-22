Названы российские города с самыми дешевыми комнатами в коммуналках

Дешевле всего комнаты в коммуналках стоят в Кургане, Кирове, Вологде, Брянске, Магнитогорске и Ульяновске. Самые дорогие комнаты в подобных жилых объектах представлены в Москве — по средней цене в 3 млн рублей.
В 2018 году в России комнаты в коммунальных квартирах стали дешевле в среднем на 3%, сообщает "Лента.ру". Если отдельное жилье в прошлом году впервые с начала кризиса постепенно дорожает, то комнаты в коммуналках по-прежнему продолжают терять в своей стоимости.
Как отмечают аналитики, средняя стоимость комнаты составила 800 тысяч рублей. Самые дорогие подобные жилплощади представлены в Москве — в среднем комнаты стоят 3 млн рублей. По данным экспертов, за эти же деньги можно купить квартиру на вторичном рынке в 40 городах России, например, таких как Чита, Владимир и Ярославль.
За 1,3–1,7 млн рублей можно купить комнату в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи и Симферополе. Дешевле всего подобная жилплощадь стоит в Кургане, Кирове, Вологде, Брянске, Магнитогорске и Ульяновске — там комнату можно приобрести по цене от 450 тысяч до 490 тысяч рублей.
Фото: rg.ru
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