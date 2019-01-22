Жилье с садом на берегу в сирийской Латакии продается по цене 115 тыс. руб. за "квадрат"﻿

Экономика Сирийской Арабской Республики с относительным улучшением ситуации с безопасностью в стране начинает показывать заметное оживление. Это касается и сферы недвижимости, сообщает РИА Новости.

Одним из наиболее привлекательных сирийских городов по своему расположению и климату является прибрежная Латакия. Главный порт Сирии на Средиземном море может предложить визитерам пляжи, один из которых даже называют местным "Лазурным берегом".

Как отмечают эксперты, на береговой линии Латакии средняя цена за квадратный метр составляет порядка 750 тысяч сирийских лир (около 1,7 тысячи долларов или 115 тысяч рублей) и выше. В целом по городу средняя цена — 250-300 тысяч лир за квадратный метр в приличном доме.

В самом центре Латакии в так называемом "американском" квартале квадратный метр, как и на морском побережье, обойдется не менее чем в 750 тысяч лир и выше в зависимости от конкретного здания.

Как сообщает агентство, доля покупателей-иностранцев пока что сравнительно невелика. Те пока еще немногочисленные иностранцы, которым удается купить недвижимость в Сирии, в основном являются гражданами бывших советских республик. Причем в основном восточных. На втором месте — арабы стран Персидского залива.

Фото: russian.rt.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Когда и как Сирия стала предметом интереса США

Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России

Сирия сделала шаг навстречу КНДР

Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии