Полицейский из ОВД "Зюзино" подозревается в махинациях с жильем﻿

Московская полиция проводит проверку по факту причастности к мошенничеству с объектами недвижимости одного из своих сотрудников, сообщает ТАСС.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, в отношении граждан, осуществляющих мошенничества с объектами недвижимости, была получена информация о причастности к данным противоправным деяниям сотрудника полиции отдела МВД России по району Зюзино г. Москвы. Об этом заявил начальник управления информации и общественных связей пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

В настоящий момент назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника, а также о привлечении к ответственности его руководителей.

Ранее сообщалось, что 17 января были проведены обыски у полицейских, задержанных по подозрению в мошенничестве с квартирами москвичей.

Накануне в столичном ОВД "Коньково" прошли масштабные проверки после задержания ряда полицейских по подозрению в мошенничестве с жильем.

Фото: gusev-online.ru

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