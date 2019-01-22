Благодаря разработанным поправкам сумма платежа потребителя будет максимально прозрачна. Определять плату за отопление в России позволят с учетом потребления тепловой энергии на квартиру или нежилое помещение, а также мест общего пользования в многоэтажном доме, сообщает РБК.
Согласно новому постановлению Минстроя России, если в квартире установлен индивидуальный счетчик, то собственник жилья сможет рассчитываться по его показаниям вне зависимости от факта наличия таких приборов в других квартирах.
К данным показателям будет добавлена высчитанная по специальной формуле добавленная плата за общедомовые помещения. Соответственно, общая сумма платежа потребителя будет максимально прозрачна. В итоге собственники, которые в установленном порядке перешли на индивидуальное отопление, будут платить только за обогрев места общего пользования. В итоге задвоения платы за отопление (плата за индивидуальное отопление и централизованное отопление) больше не случится.
Напомним, что Минстрой в конце 2018 года также разработал проект поправок в Жилищный кодекс, согласно которым размер платы за отопление будет рассчитываться на основе показаний индивидуального счетчика и только потом — общедомового. Стоимость отопления для москвичей с 1 января 2019 года выросла на 1,7% — до 2,31 тыс. руб.
Фото: poerm.kp.ru
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