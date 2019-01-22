Цены на жилье на Курильских островах почти сравнялись с московскими﻿

Деревянный дом и 6 соток земли на острове Шикотан можно купить за 5 млн рублей, а трехкомнатную квартиру — за 4 млн, говорится в исследовании РБК.

Цены на недвижимость на островах курильской гряды возросли с тех пор, как начали ходить слухи о возможной передачи их Японии. Однако российская сторона до сих отвергает возможность такого шага.

Тем не менее, рынок жилья реагирует на противоречивую информацию однозначно. Цены на недвижимость в регионе растут.

Как отмечают эксперты, недвижимость на Дальнем Востоке, где доходы населения высоки за счет северных коэффициентов, всегда была недешевой. По итогам десяти месяцев 2018 года Сахалин и Курильские острова занимают в рейтинге 13-е место по средней стоимости недвижимости среди российских регионов.

В среднем жилье в этом регионе можно купить за 7,1 млн руб. На середину 2018 года активности на местном рынке нового жилья не наблюдалось. Тем не менее рост количества ипотечных сделок в этом регионе составил в соотношении к предыдущему году 62 п.п.

Фото: meduza. io

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