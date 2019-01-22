Спрос на аренду в новостройках увеличился в 2 раза﻿

В сегменте эконом-класса был отмечен рост спроса на квартиры в новостройках - в 2 раза по сравнению с данными 2016 года, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость. Это связывают с увеличением объема предложения на рынке первичного жилья с начала 2017-го года.

По итогам года треть экспозиции современных объектов в старых границах столичного мегаполиса составляют квартиры в новостройках (данный статус сохраняется у дома в течение трех лет после ввода в эксплуатацию). Четвертая часть арендаторов современного жилья выбирают лоты именно в новостройках. Это значение в 2 раза превышает уровень 2016 года.

В 5-летней ретроспективе рост востребованности жилья в новостройках начался в 2017-м. Среди главных причин этого эксперты отмечают увеличение объема первичного предложения. Купленные квартиры автоматически переходят во вторичный сегмент. Часть из них сразу сдается в аренду.

Важнейшим побудительным мотивом для найма является невысокая арендная стоимость таких объектов. Это происходит из-за того, что новые дома с бюджетным жильем как правило строятся в отдаленных районах столицы.

Арендная ставка квартиры в новостройке снижается из-за неудобств. В частности, это шум в связи с проведением собственниками ремонтных работ, неотлаженная работа коммуникационных систем в доме, слаборазвитая инфраструктура и т. д. Скидки могут доходить до 15%, отмечают эксперты.

Фото: krdgid.ru

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